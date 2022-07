Inter, Milenkovic e Akanji più freddi ora: ecco l’identikit del difensore cercato

Inter a caccia di un difensore per completare la rosa di Simone Inzaghi. L’obiettivo del club è colmare il vuoto lasciato da Ranocchia e si lavora per arrivare a un nuovo centrale. L’identikit lo traccia oggi il Corriere dello Sport: “ Se Skriniar effettivamente resterà, servirà comunque un altro difensore: l’elemento che, numericamente, andrà a prendere il posto di Ranocchia . Le ultime evoluzioni, però, hanno completamente cambiato le prospettive per questo innesto. Con l’addio allo slovacco, il piano nerazzurro era mettere a disposizione di Inzaghi l’accoppiata Bremer-Milenkovic. Il nuovo scenario, invece, ha finito per raffreddare pure la pista per il serbo. Avendo il contratto in scadenza nel 2023, il suo costo non supererebbe i 15 milioni di euro.

Ma ora l’Inter non intende più investire una cifra del genere e la Fiorentina non concederà condizioni favorevoli. Il nuovo difensore sarà un elemento di completamento, e quindi dovrà arrivare con un esborso minimo, non certo in doppia cifra. Ieri, effettivamente, c’è stato un contatto con l’entourage di Milenkovic, ma solo un aggiornamento sulla situazione. Vale anche per Akanji, altro profilo molto considerato in viale Liberazione, ma il Borussia Dortmund, pur tenendolo ai margini, avendo il contratto in scadenza nel 2023, non abbassa le sue pretese. Ieri, inoltre, l'agente Simonian è stato in sede per proporre Medina, difensore argentino del Lens. Adesso, peraltro, il club nerazzurro non ha nemmeno fretta: si attendono occasioni, tra esuberi a prezzi di favore, prestiti o svincolati ancora a spasso. Con la conferma di Skriniar l’organico sarebbe già quasi completo e l’ultimo tassello può arrivare anche più avanti”, si legge.