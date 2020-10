SM – Inter, doppio colpo ancora possibile. E c’è già una cessione probabile a gennaio

Le ultime uscite per finanziare i grandi colpi in entrata. L’Inter vive i cinque giorni finali del mercato in maniera intensa, perché tutto è ancora possibile. A cominciare dalla cessione di Milan Skriniar, sempre seguito dal Tottenham che, stando a quanto riferisce Sport Mediaset, sarebbe pronto a un rilancio.

Qualora dovesse concretizzarsi l’addio dello slovacco, riporta l’emittente, i nerazzurri proverebbero l’assalto per il doppio colpo dal Chelsea Kanté-Marcos Alonso, con quest’ultimo decisamente più abbordabile. Sembra rimandata a gennaio, invece, la cessione di Matias Vecino al Napoli: i due club ne riparleranno nella prossima sessione di campagna acquisti, ovvero quando il centrocampista uruguaiano avrà recuperato completamente dai suoi problemi al ginocchio.

Infine Darmian: il Parma avrebbe chiesto all’Inter di trattenere il giocatore anche nella prossima partita di campionato contro l’Hellas Verona. Dunque, il giorno del suo sbarco in nerazzurro dovrebbe essere lunedì.

