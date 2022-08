GdS – Chalobah-Inter, cosa c’è dietro la frenata. Ora è sorpasso Milan

Più Milan che Inter oggi per Trevoh Chalobah, difensore in uscita dal Chelsea. Ecco i motivi dalla Gazzetta dello Sport

Più Milan che Inter oggi per Trevoh Chalobah , difensore in uscita dal Chelsea. Lo svela La Gazzetta dello Sport, che aggiorna sulle situazione del centrale inglese classe 1999. “I dirigenti rossoneri potrebbero raggiungere un accordo con il Chelsea là dove la trattativa tra gli inglesi e l’Inter si è arenata, ovvero formula e soprattutto costo dell’operazione.

Chalobah può partire solo a due condizioni: in prestito secco, in modo che a Londra possano garantirsi il diritto di valutarne la crescita alla fine della nuova avventura, e al prezzo di 3 milioni di euro. Condizione che ha fatto registrare una frenata sul fronte interista (con l’accelerata per Acerbi, che può arrivare in prestito gratuito”, si legge.