Repubblica – Chelsea-Casadei, fumata bianca vicina. L’Inter potrebbe sfruttare…

Il Chelsea non molla la presa per Cesare Casadei. I Blues hanno offerto 10 milioni di euro più 2 di bonus, avvicinandosi molto alla richiesta di 15 milioni dei nerazzurri. Come riporta Repubblica, i contatti tra le parti sono frenetici e la fumata bianca è vicina. "Un discorso, quello di Casadei, che l'Inter potrebbe sfruttare al termine della stagione per chiedere uno sconto sul prezzo del riscatto di Romelu Lukaku".