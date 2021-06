Sky svela: “Il Chelsea per Hakimi offre tre giocatori: il preferito dell’Inter”

Le ultimissime novità sulla situazione sull'asse Milano-Londra nella trattativa per l'esterno marocchino dei nerazzurri

L'Inter continua a trattare per la cessione di Achraf Hakimi con PSG e Chelsea. In stand-by al momento la situazione dei francesi mentre i Blues hanno pronto un rilancio. Come svelato da Sky Sport, "tra le contropartite che possono interessare all’Inter e che possono rientrare nell’operazione il preferito resta sempre Emerson Palmieri, ma potrebbe piacere anche Marcos Alonso – più di Christensen", si legge.