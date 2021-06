Hakimi, rilancio PSG? GdS: “I dettagli della nuova offerta e la mossa del Chelsea”

Il futuro di Achraf Hakimi sembra essere, ogni giorno che passa, più lontano dall'Inter: continua il gioco al rialzo tra PSG e Chelsea

Il futuro di Achraf Hakimi sembra essere, ogni giorno che passa, più lontano dall'Inter. "Il Psg ha riallacciato i contatti per Achraf Hakimi, il “sacrificabile” di lusso attorno a cui ruota gran parte del prossimo progetto nerazzurro. Un chiaro segnale della volontà di chiudere al più presto l’affare ed evitare pericolose interferenze esterne", riporta infatti l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport .

Nei giorni scorsi, il Chelsea aveva reso più corposa l'offerta, aumentando la parte cash e inserendo, nella lista di potenziali contropartite, anche Emerson Palmieri. L'Inter, però, ha bisogno di liquidità e il rilancio probabile del PSG fa il gioco dei nerazzurri. "Riecco il Psg, pronto a migliorare l’offerta iniziale di 60 milioni più bonus per aggiungere alla sua rosa stellare anche l’esterno marocchino, per il nuovo assalto alla Champions League. E a Milano si annuncia un fine settimana bollente", spiega il quotidiano che annuncia come l'offerta possa avvicinarsi ai 70 mln.