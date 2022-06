Il Chelsea pensa al post Lukaku? In UK: “Pronta offerta ufficiale per un attaccante del City”

In attesa di capire cosa succederà con Romelu Lukaku, il Chelsea inizia a guardarsi in giro alla ricerca di un attaccante più adatto all'idea di calcio di Tuchel

In attesa di capire cosa succederà con Romelu Lukaku, il Chelsea inizia a guardarsi in giro alla ricerca di un attaccante più adatto all'idea di calcio di Tuchel. Secondo quanto riportato dal Sun, i Blues si sono inseriti nella corsa per Gabriel Jesus. "Il calciatore brasiliano è stato informato che riceverà un'offerta ufficiale quando il Chelsea riceverà il permesso di firmare nuovi giocatori una volta che le sanzioni saranno sospese". Su Gabriel Jesus ci sono anche Arsenal e Real Madrid. Un segnale che avvicina Lukaku all'Inter?