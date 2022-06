Previsto summit Tuchel-Chelsea, via Lukaku? La posizione dell’Inter. E Romelu…

Il futuro di Lukaku al Chelsea è in bilico: il belga vuole solo l'Inter, Tuchel deve dare l'ok. Cosa farà il nuovo proprietario del Chelsea?

Matteo Pifferi

Entro 48 ore, Thomas Tuchel incontrerà Todd Boehly, nuovo proprietario del Chelsea per un summit strategico in merito al mercato che faranno i Blues. L'Inter resta in attesa, anche per capire la posizione del club londinese in merito a Romelu Lukaku. "Il caso Lukaku è il più delicato per i 115 milioni spesi l’anno scorso da “difendere”. In questa prima tappa dovrà essere lo stesso Tuchel a dare il parere tecnico sul futuro dell’attaccante: quanto Romelu sia poco compatibile con il gioco del tedesco è sotto gli occhi e sarebbe un accanimento terapeutico continuare un altro anno così sul filo dei nervi. Insomma, Boehly potrebbe verificare di persona la necessità di un’azione di forza in uscita: mandare Rom altrove garantirebbe a Tuchel la possibilità di plasmare il Chelsea 2022-23 secondo i suoi principi e senza compromessi", commenta La Gazzetta dello Sport.

Al momento risulta complesso dare forma alla cessione di Lukaku, anche perché il belga vuole solo l'Inter. "Rom è pronto ad alzare muri visto che la destinazione gradita è una e una sola: Milano, la città in cui ha lasciato tre case di lusso e tre quarti di cuore. Triste sotto le nubi di Londra, ha spesso rimpianto quei due anni nerazzurri in cui era stato amato senza condizione. Ora sa che all’Inter potrebbe rinascere, per questo ha già incontrato con profitto il vecchio club che, però, può solo aspettare", commenta il quotidiano.

Inter e Lukaku, dunque, sono in attesa del meeting del Chelsea. "Lukaku conta di avere il via libera per parlare col Chelsea immediatamente, poi sarà jet privato per Londra. Nella capitale inglese, invece, chiederà di parlare direttamente col boss americano, anche se c’è sempre da capire la composizione della nuova dirigenza Blues", spiega la Rosea che sottolinea come Pastorello abbia ancora mandato per le piste estere, mentre per l'Italia è l'avvocato Ledure a gestire la pratica.