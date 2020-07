Inter, ok del Chelsea: Moses rimane fino al 31 agosto a meno che non accada una cosa. E Sanchez…

Tra le trattative più calde in casa Inter negli ultimi giorni ci sono anche le questioni da risolvere con Manchester United e Chelsea per i prestiti di Sanchez e Moses. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, “la conferma di Sanchez in prestito è un’idea: intanto va trovata un’intesa per farlo restare fino alla fine dell’Europa League e non solo fino al 6 agosto”. Per Moses, invece, l’accordo sembra essere stato trovato. Il nigeriano resterà fino a fine agosto “a meno che Abramovich non lo venda prima e la squadra che lo ha acquistato non lo reclami”, commenta il quotidiano.