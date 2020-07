Verona-Inter, la probabile: Sanchez insidia Lautaro. In difesa torna Skriniar, chance per Godin

L’Inter è in cerca di riscatto dopo la cocente sconfitta casalinga contro il Bologna. Nella difficile trasferta di Verona, Antonio Conte dovrà fare a meno degli squalificati D’Ambrosio e Bastoni. “Torna però Skriniar, che potrebbe spostarsi a sinistra, con Godin a destra. Sanchez insidia Lautaro in attacco“, sottolinea la Gazzetta dello Sport. Intanto l’allenatore nerazzurro dovrà rinunciare a Barella per infortunio (salterà 3 partite).

VERONA – “Borini infortunato, c’è Pessina con Zaccagni alle spalle di Di Carmine. Gunter preferito a Empereur in difesa. In mediana riecco Amrabat“.

(Gazzetta dello Sport)