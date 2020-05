Bruciate City e Bayern, l’Inter chiude per un grande talento: “Andrà in ritiro con Conte e…”

Battendo una folta concorrenza formata da tanti grandi club europei (Bayern Monaco, Manchester City e Borussia Dortmund in primis), l‘Inter è riuscita a chiudere l’affare per portarsi a casa Georgios Vagiannidis, giovane esterno sinistro classe 2001 in scadenza di contratto con il Panathinaikos.

Un vero colpo, quello fatto dalla dirigenza nerazzurra. Vagiannidis arriverà a Milano a “parametro zero”. Tra virgolette, perché comunque l’Inter sborserà “400.000 euro di premio di valorizzazione da corrispondere al Panathinaikos. Il difensore greco è pronto a sottoscrivere un contratto quinquennale a circa 500.000 a stagione“, scrive calciomercato.com.

Quale sarà il futuro del giocatore? Secondo la testata, con ogni probabilità il talento greco andrà a giocare in prestito per acquisire esperienza nel campionato italiano:

“L’esterno mancino sarà inizialmente aggregato alla formazione di Antonio Conte per sostenere la preparazione in vista della stagione 2020/2021, ma il suo destino è già scritto. Sarà girato in prestito in una squadra che gli consenta di giocare con continuità, in modo da essere verificato sul campo e per acquisire quell’esperienza che in futuro potrebbe riaprirgli le porte di Appiano Gentile con altre prospettive“.

