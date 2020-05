Il colpo che l’Inter sogna da anni: “Marotta lo può prendere per 30mln”. Sarebbe un capolavoro

Inter e Juventus non lo hanno mai perso d’occhio, ma la sua voglia di non cambiare maglia ha sempre frenato qualsiasi tipo di ipotesi per il trasferimento. Grazie anche a una promessa di rinnovo fattagli in tempi non sospetti dalla Roma, Lorenzo Pellegrini non ha mai davvero preso in considerazione l’idea di lasciare i colori giallorossi, nonostante fuori dalla sua porta ci fosse la fila. E, a dirla tutta, quella fila c’è ancora.

La società, per ora, anche a causa della pandemia e della trattativa (poi arenatasi) per il passaggio delle quote di maggioranza a Friedkin, non ha mantenuto la promessa di rinnovo, che avrebbe dovuto sia adeguare lo stipendio del calciatore (che attualmente percepisce intorno ai 2 milioni di euro netti a stagione), sia eliminare una clausola rescissoria che, considerato il valore del centrocampista classe 1996, spaventa non poco dalle parti di Trigoria.

Allo stato attuale delle cose, infatti, Pellegrini potrebbe liberarsi per 30 milioni di euro pagabili in due rate. Decisamente un affare per un giocatore del suo valore, appetito da tutti i più grandi club europei anche per la sua duttilità, che gli ha sempre permesso di giocare in tutti i ruoli del centrocampo. La Juventus è tornata a bussare alla porta nelle ultime settimane, mentre l’Inter non ha mai abbandonato l’idea di portarselo a casa.

Probabile che la chiamata dalla Roma arrivi nei prossimi giorni. Ma, a questo punto, nulla è da escludere. Con Marotta e Ausilio che monitorano attentamente la situazione. D’altronde, l’affare sarebbe ghiotto. E Pellegrini via da Roma diventa ora una pista non più impraticabile.

