Marotta pronto per il colpo in prospettiva: “Considerato perfetto per l’Inter del futuro”

L’Inter si prepara al mercato di gennaio, ma guarda anche ai possibili rinforzi della prossima stagione e del futuro più lontano. In quest’ottica è da registrazione l’interesse nerazzurro nei confronti di Nicolò Rovella, centrocampista di quasi 19 anni che tanto bene sta facendo in questa stagione. Scrive il Corriere dello Sport:

“Il classe 2001 del Grifone intriga. E’ considerato un elemento di prospettiva, perfetto per l’Inter delle prossime stagioni; non un’urgenza. Va in scadenza a giugno e Preziosi sta facendo il possibile per non perderlo a zero euro. Marotta è interessato ad averlo nel 2021-22 senza pagare il suo cartellino. Se Rovella scegliesse la maglia nerazzurra, potrebbe anche restare in Liguria a farsi le ossa“.

(Fonte: Corriere dello Sport)