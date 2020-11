Inter-Milik, contatto diretto Ausilio-agente. Due idee per convincere il Napoli a gennaio, ma…

L’Inter fa sul serio per Arkadiusz Milik. La scadenza del contratto la prossima estate dell’attaccante polacco rappresenta un’occasione molto ghiotta per il club nerazzurro, che vorrebbe completare il reparto avanzato proprio con l’ex Ajax.

Secondo quanto riferisce Calciomercato.com, c’è già stato un contatto diretto tra il direttore sportivo dei nerazzurri Piero Ausilio e l’entourage di Milik. L’Inter ha sondato le richieste del calciatore per capire le reali possibilità di inserirlo nell’organico a disposizione di Antonio Conte. Dalle parti di Appiano Gentile, la preferenza va nettamente sul polacco rispetto all’altro obiettivo, Olivier Giroud, in uscita dal Chelsea.

Non è escluso che l’Inter provi a convincere già a gennaio il Napoli a lasciare partire Milik, puntando su due temi: il risparmio di sei mesi di ingaggio e una piccola somma di conguaglio per il trasferimento. Il portale spiega che il presidente dei partenopei Aurelio De Laurentiis difficilmente lascerà partire Milik per non rinforzare i nerazzurri, considerati una diretta concorrente per lo scudetto.