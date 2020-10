Inter, Conte e l’apprezzamento a sorpresa: “C’è un gioiellino del Genoa che ha già chiesto”

Sabato alle 18 l’Inter è chiamata al riscatto a Marassi contro il Genoa. Ma dentro la partita ci sarà una storia secondaria, quella dell’apprezzamento di Antonio Conte nei confronti di Nicolò Rovella, talentuoso centrocampista rossoblu classe 2001. Il gioiellino debuttò proprio contro i nerazzurri nel dicembre dell’anno scorso e il tecnico non ha mai smesso di osservarlo.

Spiega Calciomercato.com: “Tra gli estimatori di quella sera uno dei più sinceri fu probabilmente Antonio Conte che di quel ragazzetto biondo si era infatuato già da tempo. A parlargliene era stato Gianluca Spinelli, ex preparatore dei portieri del Genoa che con l’ex CT aveva condiviso l’esperienza al Chelsea. Le sue relazioni sul playmaker ammirato nel vivaio rossoblù erano state talmente entusiaste da convincere il tecnico pugliese a chiedere alla dirigenza dei blues uno sforzo per portarlo a Londra.

Come spesso accade con i suoi calciatori ancora da formare, la risposta di Enrico Preziosi fu però negativa e la trattativa sfumò prima ancora di cominciare. Ma l’ammirazione nutrita da Conte per Rovella non cessò. Anzi, al momento del suo sbarco alla Beneamata fu illustrata anche ai suoi nuovi dirigenti. Domani sera Conte e Rovella potrebbero ritrovarsi nuovamente l’uno di fronte all’altro. Per la terza volta in meno di un anno. E c’è da aspettarsi che il piccolo regista sarà ancora una volta l’osservato speciale del tecnico nerazzurro'”, si legge.