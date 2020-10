TS – Inter, col Genoa out Sanchez. Darmian titolare con Bastoni…ed Eriksen? Vidal…

Archiviato il pari contro il Borussia Monchengladbach, l’Inter e il suo allenatore Antonio Conte già preparano la sfida a Marassi contro il Genoa, in programma domani alle 18. È già tempo di vigilia per i nerazzurri, che devono fare i conti con le numerose assenze tra Coronavirus e infortuni.

Al ‘Ferraris’ non ci sarà Alexis Sanchez, che oggi – insieme al dottor Volpi – valuterà la situazione e la necessità di effettuare controlli strumentali. Come riferisce Tuttosport, Stefano Sensi ha smaltito l’affaticamento: l’ex Sassuolo, che ha saltato l’esordio in Champions League proprio per il problema alla coscia, dovrebbe essere della partita nonostante ieri abbia svolto un lavoro specifico.

In avanti straordinari per Lukaku e Lautaro, mentre sarà confermato Darmian dopo a prova convincente contro il Borussia Monchengladbach. Possibile ritorno dal primo minuto di Bastoni al posto di Kolarov, mentre a centrocampo uno tra Eriksen, Barella, Brozovic e Vidal rifiaterà con il cileno il maggiore indiziato.