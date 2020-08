TS – Attacco Inter, Juve avanti per Dzeko. Ma Conte si consola con uno dei primi nomi in lista

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, in questo momento la Juventus sarebbe in vantaggio rispetto all’Inter nella corsa a Edin Dzeko, fra i primi nomi della lista di Antonio Conte per completare l’attacco nerazzurro. Niente paura, però. Perché, sostiene il quotidiano, il tecnico potrebbe consolarsi con Olivier Giroud, da tempo fra i suoi grandi obiettivi:

“L’ultimo tassello per completare la rosa sarà il vice Lukaku: la Juventus è ormai troppo avanti per Edin Dzeko mentre Olivier Giroud, con gli arrivi di Werner, Ziyech e di Havertz, potrebbe essere tentato di chiedere la cessione al Chelsea. Conte – che lo ha allenato e l’avrebbe voluto con sé pure a Milano – sarebbe pronto ad accoglierlo a braccia aperte per completare l’attacco“, si legge.

(Fonte: Tuttosport)