Giroud, l’Inter non ha ancora abbandonato l’idea. A Conte piace, contatti con gli agenti

Dopo essere stato molto vicino all’Inter a gennaio, Olivier Giroud rimane ancora nel mirino del club nerazzurro. Nonostante il rinnovo di contratto col Chelsea e le ultime molto positive prestazione, Conte pare non aver abbandonato l’idea di arrivare al francese.

“I nerazzurri infatti pensano nuovamente all’attaccante francese classe 1986 tanto che i contatti con gli agenti del calciatore proseguono a fuoco lento, senza accelerate significative da registrare per il momento. Ma Giroud a Conte piace molto e l’Inter potrebbe decidere di tornare con decisione su di lui nel prossimo mercato: per farlo, però, dovrà trattare su basi diverse rispetto allo scorso gennaio (quando il giocatore era in scadenza). Giroud infatti ha prolungato con il Chelsea fino al 2021 e l’Inter per provare a vestirlo di nerazzurro dovrà lavorare a un affare a titolo definitivo. Sempre per l’attacco nerazzurro potrebbe aprirsi anche una pista Mandzukic, ma resta da capire se il croato ex Juventus vorrà tornare a giocare in Italia dopo il suo addio all’Al Duhail”, si legge su Sky Sport.