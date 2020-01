Ad Appiano la notizia che Conte non ha digerito: adesso c’è chi dovrà proprio fare le valigie

L’edizione odierna del Corriere dello Sport svela un retroscena riguardante Matias Vecino che con ogni probabilità spiega molto delle voci di mercato che stanno coinvolgendo in questi giorni il centrocampista nerazzurro. Secondo il quotidiano, infatti, l’uruguaiano lunedì avrebbe lasciato Appiano senza comunicarlo a Conte. Un comportamento che l’allenatore dell’Inter non ha proprio digerito. Scrive il CdS:

“…Ma torniamo al capitolo uscite: Vecino ha le valige pronte. Anche ieri ha lavorato a parte, ma più per ragioni di mercato che per il fastidio (quasi svanito) al polpaccio. In più c’è il rapporto con Conte che si è deteriorato anche a causa di un’incomprensione lunedì. Il giocatore ha fatto presente allo staff medico che aveva ancora dolore al polpaccio (esami negativi) e che non sarebbe stato disponibile per il match del giorno successivo contro il Cagliari. Ha però abbandonato la Pinetina prima di parlare con Conte che, saputo della sua uscita “anticipata”, lo ha fatto ritornare indietro nonostante Matias fosse già a Milano. E siccome non c’era ritiro per Coppa Italia, poi Vecino è andato di nuovo a casa“.

(Fonte: Corriere dello Sport)