Giornale – Inter, Vecino fa spazio a Eriksen: lo vuole Mourinho. In uscita c’è anche…

Christian Eriksen si appresta a diventare un calciatore dell’Inter. Secondo Il Giornale, il club nerazzurro è pronto a chiudere: accordo raggiunto sia col danese (contratto fino a 30 giugno 2024 a 10 milioni netti a stagione) che con il Tottenham per 18 milioni bonus compresi. A far spazio a Eriksen sarà Vecino, che piace a Fiorentina, Siviglia e agli Spurs di José Mourinho. In uscita c’è anche Lazaro, che andrà via in prestito.

Fatta per Young (contratto fino al 2021) dal Manchester United a 1,5 milioni di euro e per Giroud dal Chelsea, mentre si avvicina alla conclusione scambio Politano-Spinazzola: sarà riscatto obbligatorio dei nerazzurri in caso di 15 presenze da parte dell’ex Juventus.