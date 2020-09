Inter all’assalto dello scudetto: “Conte ha in mente un nome per il grande salto di qualità”

Dopo Aleksandr Kolarov e Arturo Vidal, il mercato dell’Inter non si ferma di certo. Secondo quanto riportato da Libero, Antonio Conte ha un nome in mente per garantire alla sua squadra un salto di qualità in grado di competere per lo scudetto con la Juventus, ed è N’Golo Kanté:

“… A proposito di vecchie conoscenze contiane: il grande sogno interista si chiama N’Golo Kanté (29). Il box to box del Chelsea è ritenuto

l’uomo giusto per fare il salto di qualità. Sul tavolo un ricco quadriennale per strapparlo al Chelsea, che chiede 60 milioni. Colpo possibile

attraverso alcune cessioni che finanzierebbero l’operazione: in uscita João Mario (27), Vecino (29), Skriniar (25, piace al Psg), Nainggolan“.

(Fonte: Libero)