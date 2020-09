CdS – Vidal, l’agente tratta col Barcellona per conto dell’Inter: non è da escludere che…

Arturo Vidal è vicino all’Inter. Per l’approdo del cileno in Italia manca solo l’accordo con il Barcellona sulla risoluzione del contratto. Il Corriere dello Sport si sofferma sulla questione: “Il suo agente, Felicevich, è già entrato nel pieno della trattativa per ottenere la lista gratuita dal Barcellona. Evidentemente sta trattando per conto dell’Inter, con cui esiste un accordo ormai da qualche giorno. Il suo obiettivo è quello di ripetere quanto fatto per Sanchez, liberato a zero dal Manchester United per proseguire con i nerazzurri con tanto di buonuscita. E’ da capire, però, se quanto avvenuto con Rakitic, un esubero al pari di Vidal e appena ritornato al Siviglia in cambio di un indennizzo da 1,5 milioni, con l’aggiunta di altri 9 come bonus, possa essere un indizio su quale sia la linea del Barca. Insomma, non è da escludere che il club blaugrana proverà a tirare al massimo la corda, per ottenere qualcosa anche per il cileno”.