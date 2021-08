FCIN1908 / Inter, cena dirigenti-Lucci. E Correa incontra 2 nuovi compagni

Non è ancora terminata la prima giornata interista di Joaquin Correa, nuovo acquisto nerazzurro: gli aggiornamenti

Non è ancora terminata la prima giornata interista di Joaquin Correa , nuovo acquisto nerazzurro. Secondo quanto appurato da FCInter1908.it, infatti, l'attaccante argentino, acquistato dalla Lazio per 30 milioni di euro più 1 di bonus e che, dopo lo sbarco a Milano, ha completato le visite mediche, è ora a cena, in compagnia dell'agente Alessandro Lucci, con l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, e il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio in un hotel milanese.

Un modo per prendere contatto con la nuova dirigenza, e per assaggiare il mondo Inter. Non solo: secondo quanto risulta alla nostra redazione, Correa ha anche incontrato due nuovi compagni di squadra: Edin Dzeko e Ivan Perisic, che si trovavano nello stesso hotel per trascorrere la serata. Insomma, una full immersion nerazzurra: la prima giornata interista di Joaquin Correa non è ancora finita. In attesa di mettersi a disposizione di Simone Inzaghi.