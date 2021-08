Inter, Marotta scatenato prova il raddoppio: “No Insigne o Scamacca, c’è un altro nome”

In casa Inter è stato il giorno dell'arrivo a Milano di Joaquin Correa. Il mercato nerazzurro potrebbe però non essere finito

In casa Inter è stato il giorno dell'arrivo a Milano di Joaquin Correa. L'attaccante, dopo lo sbarco a Linate, ha sostenuto le visite mediche e presto metterà la firma sul contratto quadriennale che lo legherà ai nerazzurri. Il mercato, in Viale della Liberazione, potrebbe però non essere finito. Con la cessione di Pinamonti, infatti, potrebbe arrivare un altro rinforzo in attacco:

"Ceduto Pinamonti, non è escluso un tentativo in extremis sempre dell'Inter per Caicedo, che ha rifiutato il triennale proposto dal Genoa. Attenzione però: in corso in queste ore un altro tentativo del club di Preziosi per convincere l'ecuadoriano".