Correa, la richiesta di Lotito. Dirigenza Inter convinta di una cosa. Pure la Lazio…

In queste ultime ore la rosa di nomi si è ristretta a due giocatori: Marcus Thuram e Joaquin Correa

È partita come meglio non poteva il campionato della nuova Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri si sono imposti con un netto 4-0 contro il Genoa di Ballardini. Archiviata la vittoria, la dirigenza nerazzurra si è rimessa al lavoro per consegnare a Inzaghi l'ultimo tassello per completare il reparto d'attacco. In queste ultime ore la rosa di nomi si è ristretta a due giocatori: Marcus Thuram e Joaquin Correa. Secondo quanto riporta il Quotidiano Nazionale, per l'argentino Lotito non abbassa il prezzo e chiede dai trenta milioni in su. "Decisiva può essere la volontà di Correa che ha bloccato i discorsi con l’Everton per tenere vivi quelli con l’Inter: vuole venire a Milano".