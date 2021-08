CorSera – Conte e Inzaghi: stesso debutto vincente, ma è già un’Inter diversa

Il neo tecnico nerazzurro comincia la sua avventura milanese con un successo per 4-0, imitando il suo predecessore

Simone Inzaghi come Antonio Conte: l'ex tecnico della Lazio, al debutto sulla panchina dell'Inter, comincia la sua avventura in nerazzurro con un netto successo per 4-0 contro il Genoa. Esattamente lo stesso risultato ottenuto dall'allenatore leccese al suo debutto interista (4-0 contro il Lecce). Quello che cambia, secondo il Corriere della Sera, è il modo con cui la squadra ha interpretato la gara: