Libero – Inter, i 30mln per Correa ancora gridano vendetta: ora è invendibile

"Lo spazio per la Joya avrebbe potuto crearlo Correa. Altro errore. Quei 30 milioni gridano vendetta soprattutto perché l’hanno reso invendibile, a meno di iscrivere una minusvalenza a bilancio: esattamente ciò che l’Inter non può permettersi. È facile giudicarle con il senno di poi ma è anche doveroso per capire le ragioni di una stagione storta. Sbagliando si perde e, forse, si impara".