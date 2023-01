Dumfries, dove sei? L’Inter ha scelto di sacrificarlo, ma i piani si complicano

In attesa di capire quando e come si concluderà la vicenda Skriniar, l'Inter deve fare i conti con le richieste della proprietà per quanto riguarda la chiusura del bilancio: servono almeno 60 milioni entro il 30 giugno, e la soluzione è sacrificare uno dei pezzi pregiati della rosa. L'indiziato numero uno è Denzel Dumfries, protagonista anche al Mondiale con l'Olanda e nel mirino di diversi top club, soprattutto nella ricca Premier League. L'esterno nerazzurro, tuttavia, non sta attraversando un gran momento di forma, e in questo 2023 ha collezionato solamente 3 spezzoni di gara, rimanendo in panchina dal primo all'ultimo minuto nelle ultime 3 partite (Verona ed Empoli in campionato, Milan in Supercoppa). La conseguenza potrebbe essere una svalutazione del suo cartellino , uno scenario che complicherebbe tremendamente i piani societari.

Un problema per la dirigenza interista, come scrive il Corriere dello Sport: "Evitare di perdere a zero Skriniar, peraltro, aiuterebbe Marotta e Ausilio a raggiungere il famoso attivo di mercato di almeno 60 milioni entro il prossimo 30 giugno. In ogni caso, si va incontro ad almeno un altro sacrificio pesante, con Dumfries in prime fila. L'olandese, però, sta facendo fatica a ritrovare la condizione dopo il Mondiale e la sua quotazione è già in calo. Senza contare che il Chelsea, per la fascia destra, ha messo nel mirino Malo Gusto del Lione. Meglio quindi che Dumfries si riprenda il suo posto e che si rimetta in vetrina. Altrimenti, gli scenari potrebbero cambiare, costringendo magari ad aumentare le pedine da cedere. Intanto, per non andare incontro ad altri casi-Skriniar, l'Inter ha avviato i discorsi per i rinnovi di Bastoni e Calhanoglu, entrambi in scadenza nel 2024".