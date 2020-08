Messi compra casa a due passi dalla sede dell’Inter, CorSera: “Indizio di mercato oppure…”

L’Inter sfida il Bayer Leverkusen per staccare il pass per le semifinali di Europa League, traguardo centrato l’ultima volta nella stagione 2001-2002 quando la manifestazione si chiamava Coppa UEFA. “Conte ha ritrovato due armi fondamentali per la Final Eight: Lautaro Martinez e Christian Eriksen”, spiega Il Corriere della Sera che poi entra nei dettagli. La trattativa tra Inter e Barcellona per Lautaro si è arenata nonostante l’interesse dei blaugrana resti concreto. “Il club catalano però ha molto da aggiustare e da capire, prima di tutto quale sarà il futuro di Leo Messi. Dopo il padre anche lui ha acquistato casa a Milano, forse solo un investimento o un indizio per un trasferimento in nerazzurro”, commenta il quotidiano.

ERIKSEN – Non solo Lautaro perché anche Eriksen sta dando dimostrazione di aver trovato gamba e fiducia. Il danese non dovrebbe partire titolare ma può tornare utile e diventare letale a gara in corso, come accaduto agli ottavi col Getafe. “In una competizione dove la qualità non è quella della Champions poter contare sulle giocate di un trequartista simile può fare la differenza e può spingere l’Inter fino alla finale”, chiosa il CorSera.