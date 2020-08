Champions League, avanti Barcellona e Bayern Monaco: Messi affonda il Napoli, Perisic in gol

Serata amara per il Napoli. Dopo la Juventus, anche i partenopei di Gennaro Gattuso salutano la Champions League negli ottavi di finale e falliscono la qualificazione alle Final Eight, in programma a Lisbona. Gli azzurri non riescono a ribaltare l’1-1 del San Paolo: al Camp Nou il Barcellona di un super Lionel Messi si impone con il risultato di 3-1. Succede tutto nel primo tempo: dopo il palo in avvio di Mertens, i blaugrana siglano tre reti con il colpo di testa di Lenglet, una magia di Messi e il calcio di rigore procurato dalla ‘Pulga’ e trasformato da Suarez. Inutile la rete di Insigne nel recupero della prima frazione di gioco.

Nell’altra gara della serata, il Bayern Monaco replica il successo dell’andata: dopo il 3-0 a Stamford Brigde, conquistato prima della pausa per il Covid-19, la formazione bavarese batte 4-1 il Chelsea all’Allianz Arena. Doppietta di Lewandowski per la squadra tedesca, con in mezzo il gol di Ivan Perisic e quello di Tolisso; per i Blues in gol Abraham. Barcellona e Bayern Monaco si sfideranno nei quarti di finale.