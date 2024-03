De Fanti: “Premier-Inzaghi? Simone resterà all’Inter. Gli allenatori italiani…”

La Premier è ormai il campionato più appetibile, chi può essere il prossimo giocatore che dalla Serie A va in Inghilterra? — "Dico due nomi che magari la gente non menziona, due difensori centrali: Scalvini e Buongiorno. Sono di grandissimo livello, sono giovani e grande fisico. Non vengono spesso menzionati, ma loro con grande ammirazione guardano i difensori italiani. Sono due difensori che più del giocatori offensivi possono interessare in Inghilterra".

Perché Simone Inzaghi non è chiacchierato in Premier? — "Non sono molto chiacchierati gli allenatori italiani, l'Europeo forse è stato un po' lo specchietto per le allodole. Hanno grandissima stima di noi, c'è De Zerbi, ma non vedo per Inzaghi soluzioni diverse dall'Inter".

(Fonte: TMW)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.