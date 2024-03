A portare in vantaggio l'Inter, ieri sera contro il Napoli, è il giocatore che meno ti aspetti. Movimento da attaccante in area e girata vincente per Matteo Darmian che già in passato aveva abituato i tifosi a queste perle, soprattutto quanto sente odore di scudetto.

"L’antieroe fa un movimento che te lo aspetti da Lautaro e Thuram. E invece l’asse italiano è quello che ancora una volta ha spinto l’Inter: assist di Bastoni e gol di Darmian, l’antieroe appunto. Come a Madrid, lì era stato Barella per Dimarco, italian style. Buon per Spalletti, bene per Inzaghi che si coccola l’ennesimo gol di un quinto di centrocampo. Darmian è sempre dove dovrebbe essere e forse si è fatto un torto a lui per una carriera intera a dipingerlo solo come un gregario e poco più. Pure con l’Atalanta era andato a cercarsi il gol, annusando l’errore di Carnesecchi. Ieri ha visto Bastoni, ha fintato di andare verso la porta, si è fermato e ha fatto centro", sottolinea la Gazzetta dello Sport.