Inter, i bookmakers ci credono: colpo De Paul possibile ma non tramonta il sogno Kanté

Nomi sempre caldi e suggestioni mai tramontate. La finestra di mercato estiva si avvicina e l’Inter pensa a come rafforzare il proprio centrocampo per un’altra stagione da protagonista. In cima alla lista dei nerazzurri c’è Rodrigo De Paul: per gli esperti di SNAI, il trasferimento del fantasista dell’Udinese a Milano è offerto a 5,00 entro la fine della prossima sessione. Un nome, quello dell’argentino, che spesso è stato accostato alla società di viale della Liberazione, ma mai concretizzato. Ora che l’addio di De Paul sembra cosa certa in estate, l’Inter sembra essere tra le più quotate pretendenti.