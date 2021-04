Gotti: “De Paul oggi croce e delizia. È un leader vero. Futuro? Non posso saperlo io”

Al termine di Crotone-Udinese, l'allenatore ha parlato della prestazione e del futuro dell'argentino

"Quello che non potete vedere è che è un leader vero, positivo. E' il primo ad alzare la voce quando serve, il primo a spronare quando serve spronare. Si sta completando a tutto tondo. Se andrà via? Non posso saperlo io. E' a Udine da 5 anni - ha sostenuto ancora Gotti - ed ha espresso valori che si alzano in continuazione. Ha fatto una sua crescita ed abbiamo un gran feeling. Oggi è stato delizia e croce, ma ha sbagliato anche tanti palloni che non sbaglia, ha sentito il carico di questa partita".