Mercato, l’Inter su De Paul? Marino ferma tutto: “A gennaio non si vende. Sono 2 anni che…”

Intervenuto come ospite alla trasmissione radiofonica Tutti Convocati, il direttore sportivo dell’Udinese, Pierpaolo Marino, ha spento le voci su una possibile partenza a gennaio di Rodrigo De Paul, accostato all’Inter in caso di partenza di Christian Eriksen. Ecco le sue dichiarazioni:

“A gennaio non vediamo De Paul, non si fanno vendite così importanti a gennaio. Con lui un grande rapporto e non abbiamo problemi a farlo rimanere con noi. Sono due anni che dico che sarebbe rimasto e nessuno mi credeva“.

(Fonte: Tutti Convocati)