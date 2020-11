Via Eriksen, Conte fa un nome preciso: “L’Inter su suo consiglio lo aveva bloccato un anno fa”

In caso di reale partenza a gennaio di Eriksen, l’Inter sarà chiamata a sostituire un pezzo da novanta come il centrocampista danese con un nome in grado di dare alla squadra di Antonio Conte lo sprint necessario per giocarsi le proprie carte in vista della seconda parte di stagione. Oltre a Malinovskyi dell’Atalanta, sul taccuino dei dirigenti nerazzurri ci sarebbe anche Rodrigo De Paul dell’Udinese. Non certo la prima volta che il nome dell’argentino viene fatto in ottica Inter. Anche perché, sostiene Tuttosport, la società lo aveva già bloccato un anno fa proprio su consiglio di Conte:

“Che qualcosa si stia muovendo sull’argomento è dimostrato dal fatto che Piero Ausilio abbia intensificato l’opera di scouting su Ruslan Malinovskyi (…). Il preferito però resta Rodrigo De Paul che l’Inter aveva bloccato un anno fa per gennaio proprio su consiglio di Conte (…). Questa potrebbe essere la volta buona per l’approdo in una big“, si legge.

(Fonte: Tuttosport)