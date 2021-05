Inter 2021/22, decisione definitiva per la porta: “Più che scelta è un obbligo”

Calciomercato.com fa sapere cosa filtra dall'Inter in merito del ruolo del portiere per la prossima stagione

Lasciando da parte lo scudetto, non un finale di stagione felicissimo per Samir Handanovic, che nelle ultime gare ha commesso qualche errore di troppo. Sono partite in casa Inter, di conseguenza, alcune riflessioni in merito al ruolo di portiere per il prossimo anno. Questo quanto filtra dal club secondo Calciomercato.com: "Al di là di quelle che sono le difficoltà economiche del momento, l’Inter deve porsi due quesiti: lo sloveno è ancora un titolare affidabile o dopo tanti anni è giunto il momento di cercare altrove il futuro guardiano dei pali? Ma soprattutto, entro quanto tempo bisognerà trovare il giusto sostituto? Esigenze di cassa impongono all’Inter pazienza, da viale della Liberazione fanno sapere che Handanovic sarà il portiere titolare anche la prossima stagione, ma più che una scelta sembra un obbligo. Non ci sono soldi e così sara, ma avessimo avuto la possibilità di intervenire…".