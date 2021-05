Marotta: “Bugie sui bonus, saranno saldati. Ci saranno confronti con i calciatori per…”

Le parole dell'AD nerazzurro ai microfoni di Sky Sport

Marco Astori

Beppe Marotta, amministratore delegato dell'area sport dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d'inizio della gara contro la Sampdoria. Queste le parole dopo la vittoria dello scudetto: "Il sentimento personale è quello di tutti gli interisti: è molto forte, ripaga gli sforzi e il lavoro fatto. E' un momento straordinario. La chiarezza è che oggi è un momento di festa per tutti, è giusto godersi il momento e che Conte e la squadra si godano questi momenti: non ci sono tensioni. Posso comunicare che la prossima settimana ci saranno colloqui con i singoli giocatori per sensibilizzare gli stessi su un momento di difficoltà economica del calcio e dell'Inter a seguito della pandemia che ha creato disagio in tutti i club europei.

Confermo che i bonus saranno assolutamente liquidati perché sono frutto di un traguardo meritato da parte dell'area tecnica. Si tratta di confrontarsi per illustrare loro la fotografia del calcio di adesso, non c'è nessun diktat ma un confronto schietto tra persone per bene e responsabili di un momento difficile che attraversa non solo l'Inter ma tutto il calcio mondiale. Cosa è saltato? Il modello di riferimento non è più sostenibile, vede i costi lievitare: mi riferisco al costo del lavoro, che varia tra il 70-75%. Qualsiasi azienda sarebbe vicina al default, noi dobbiamo lavorare sul contenimento dei costi, sulla valorizzazzione delle risorse, ma non è facile. Ci troviamo una realtà che ha costi certi e ricavi incerti.

Non ci sono responsabilità, è una situazione catastrofica capitata improvvisamente quando gli impegni contrattuali in uscita erano stati assunti. Oggi programmare è molto facile, ma quando eravamo dentro non potevamo fare altrimenti: la nostra proprietà ha investito centinaia di milioni per raggiungere un obiettivo, per dare stabilità. Davanti ad una pandemia bisogna prenderne atto e porre dei correttivi.

De Paul? Questo gruppo ha meritatamente conquistato lo scudetto ed è di valore: l'obiettivo dei grandi club è sempre rinforzarsi, ma oggi è prematuro. Questo momento vogliamo goderci lo scudetto, un fatto straordinario e meritato. Oggi siamo concentrati su questo, con calma discuteremo sul futuro.

I fondi? Questo concetto è stato molto strumentalizzato. L'Inter ha dato l'apertura a negoziare coi fondi come altri club, non c'è stato voltafaccia. Quando c'è disponibilità significa sedersi, negoziare, arrivare a condizioni: queste non erano quelle che l'Inter riteneva positive e c'è stata un'interruzione. Ma il fatto che si presentino i fondi vuol dire disporre di uno strumento che può dare una grossa mano. Se in fondi si presenteranno tutto sarà negoziato: ma bisogna farlo con intelligenza e negli interessi del club".