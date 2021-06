Barça, addio Lautaro? Depay è a un passo. Sul sito del club è possibile…

L'attaccante olandese è sempre più vicino al Barcellona. Si allontana Lautaro

Memphis Depay è sempre più vicino al Barcellona. Tanto che, come ha notato Mundo Deportivo, il club blaugrana ha già messo in vendita sul sito la maglia dell'attaccante olandese in vendita, nonostante il suo arrivo non sia ancora ufficiale.