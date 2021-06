Sport – Lautaro, il Barça si gioca la carta Emerson Royal. L’esterno per convincere l’Inter

Il centravanti dell'Inter è ancora nei radar del Barcellona che potrebbe inserire il laterale brasiliano nell'affare

Non c'è solo Hakimi nei radar dei top club europei. L'Inter ha bisogno di vendere e tra le offerte che arriveranno nella sede nerazzurra ci saranno anche quelle per Lautaro Martinez. Dopo averci provato inutilmente nella scorsa estate, il Barcellona sembra essere tornato in pressing per l'attaccante argentino. Dopo il no di Depay, i catalani vorrebbero inserire un altro nome importante nel reparto offensivo di Koeman.