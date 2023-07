Di Marzio: “Inter, Balogun giovane e futuribile: è la prima scelta in attacco”

Folarin Balogun è la prima scelta dell’Inter per rinforzare l’attacco. Lo riporta il sito di Gianluca Di Marzio, che spiega la delusione del giocatore dopo la tournée con l’Arsenal. In quattro partite estive, infatti, l’attaccante ha totalizzato appena 62 minuti e nell’ultima non è stato nemmeno convocato.