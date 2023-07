ESCLUSIVA Ag. Fabbian: “No all’Udinese? Falso, piazza importante. Prima la chiusura tra club”

Rapporti distesi, dialoghi che vanno avanti nel massimo rispetto e nella massima serenità, al momento senza intoppi: "Ovviamente il ragazzo è legato all'Inter - continua Minieri in esclusiva a FCInter1908.it -, ha rinnovato il contratto da pochi giorni (fino al 2028, ndr) e rapporti sono ottimi. Pertanto, stiamo solo aspettando che eventualmente proceda la trattativa tra club, poi parleremo con l'Udinese, ma senza nessuna chiusura. Assolutamente. C'è la massima considerazione per un club come quello bianconero, non va nemmeno ricordata la storia che ha questa società, stimata da tutti per il modo di lavorare e di far crescere giovani. La notizia è uscita senza riscontri".