Di Marzio: “Inter non vuole cedere big, Skriniar caso a parte. Lukaku vuole restare e so che…”

Gianluca Di Marzio dice tutto sul mercato dell’Inter: da Milan Skriniar a Romelu Lukaku, passando per Dumfries e gli altri big

Alessandro Cosattini

Gianluca Di Marzio dice tutto sul mercato dell’Inter. L’esperto di Sky Sport al sito tedesco Wettfreunde ha parlato così del futuro di Milan Skriniar, ma anche di Romelu Lukaku e non soltanto.

Skriniar caso a parte

“Futuro Skriniar? Il problema dell’Inter è il rinnovo di contratto di Skriniar e la situazione è ancora più pericolosa di quella di Leao col Milan. Il contratto di Skriniar scade al termine della stagione e se non riescono a chiudere il rinnovo, Skriniar potrebbe andare a via a zero. Per cui c’è un rischio che l’Inter possa venderlo a gennaio altrimenti non incasserebbe nulla a giungo”.

Dumfries e i big Inter

“Ultima stagione di Dumfries all’Inter? No, sta facendo un ottimo lavoro all’Inter e lo ha dimostrato anche contro il Barcellona. L’Inter non vorrebbe cedere Dumfries, ma comunque la situazione finanziaria è particolare perché l’Inter sta avendo delle difficoltà. Per questo motivo penso che ogni giocatore dell’Inter può essere ceduto ma al momento la proprietà dell’Inter, Simone Inzaghi e la dirigenza hanno deciso che i giocatori più importanti della rosa non verranno toccati”.

Il futuro di Lukaku

“Lukaku? Proveranno a prolungare il prestito di Lukaku anche per la prossima stagione. Non so se il Chelsea chiederà Lautaro, Skriniar oppure Dumfries nella trattativa per Lukaku. Dipende dalla situazione dei due club, ma presto parleranno nuovamente perché Lukaku vuole restare all’Inter e per questo motivo Chelsea e Inter parleranno nuovamente, magari anche per altri giocatori”.