Romano: “Inter, Lukaku non tornerà al Chelsea a gennaio: ecco lo scenario per giugno”

“Romelu Lukaku non tornerà al Chelsea a gennaio e resterà all'Inter per concludere la stagione in prestito. Lukaku è pronto a completare la stagione con la maglia nerazzurra. Inter e Chelsea hanno già discusso di un eventuale prolungamento del prestito a fine anno per un’altra stagione, ma al momento nulla è stato firmato o concordato”, le sue parole a The Here We Go Podcast.