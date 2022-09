Di Marzio: “Lukaku, Inter può tenerlo per altri 10 mln. Dettagli e scenario nel 2023″

Tutta la verità sul futuro di Romelu Lukaku secondo Gianluca Di Marzio: ecco lo scenario

Alessandro Cosattini

Tutta la verità sul futuro di Romelu Lukaku secondo Gianluca Di Marzio. A Sky Sport, l’esperto di calciomercato ha parlato in chiave Inter di Big Rom, attualmente ai box per infortunio e atteso in campo subito dopo la sosta. Ecco lo scenario del giornalista in chiave mercato dopo il prestito estivo dal Chelsea.

Lukaku, decisiva la sua volontà

“Dopo quello che il Chelsea ha speso solo un anno fa per lui, in un braccio di ferro con l'Inter, non pensavo sarebbe potuto tornare. In prestito poi. E' stato uno dei casi nei quali il desiderio del calciatore ha fatto la differenza. Insieme al cambio di proprietà del club. Non credo che Marina Granovskaia avrebbe permesso un suo ritorno all'Inter. Lo avrebbe tenuto al Chelsea a camminare intorno a Stamford Bridge, piuttosto, o a Cobham. Non lo avrebbe dato in prestito all'Inter. Probabilmente, la situazione che stava vivendo il club ha favorito questo affare di mercato”.

Cosa succede a giugno

Possibilità che ritorni al Chelsea? “Dopo quello che ha detto e come lo ha detto e dopo aver dimostrato il suo amore per l'Inter, credo sarà difficile. Come può tornare? Come potrebbe giocare ancora con la maglia del Chelsea? Ha fatto di tutto per tornare all'Inter. Penso che Chelsea e Inter troveranno la soluzione migliore, magari un altro prestito, ma vedo improbabile un suo ritorno. In questo affare l'Inter ha pagato 8 milioni per il prestito e pagherebbe altri 10 milioni per un nuovo prestito il prossimo anno. Il prezzo andrebbe poi ad abbassarsi sempre di più se l'Inter decidesse di ricomprarlo”, ha spiegato Di Marzio.

(Fonte: Sky Sport)