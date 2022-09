Inter, rivoluzione Inzaghi: messaggio chiaro al gruppo, solo 2 intoccabili

Quest'anno, però, l'aria ad Appiano Gentile sembra essere cambiata. Il turnover, infatti, è diventato la regola per Inzaghi. "Il 'record' di cambi è stato toccato proprio in questa settimana, tra il match con il Torino e quello con il Viktoria Plzen: sono stati ben 6. Uno in più rispetto al passaggio tra Milan e Bayern. La sensazione, peraltro, è che in quel frangente sia concretamente cambiato qualcosa" scrive il Corriere dello Sport.