Di Marzio: “Onana-United in chiusura. Offerte per Sommer e Trubin, Lukaku…”

“Venerdì giornata cruciale per Onana: l’Inter lo sta cedendo al Manchester United per 50 milioni più bonus, operazione ormai in dirittura d’arrivo. Il club si è immediatamente proiettato su Sommer del Bayern, pronta un’offerta vicina ai 6 milioni della clausola, e Trubin. Per il portiere ucraino è pronta una proposta da 10 milioni più bonus. Inter che sta aspettando risposta dal Chelsea sull’ultima offerta per Lukaku, eventualmente è pronto un altro piccolo rilancio. Gosens ha un accordo col Wolfsburg, mentre manca quello tra i club”, le parole del giornalista.