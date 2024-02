Nello specifico, l'Inter è stato scelto come partner d'eccezione nel nostro paese: le parti hanno raggiunto, secondo quanto appurato, un accordo su base quinquennale da circa 30 milioni di euro più bonus a stagione. Battuta, dunque, la concorrenza di Qatar Airways, già sponsor nerazzurro, che offriva 16-18 milioni a stagione per diventare nuovo main sponsor. E' fatta, dunque: l'Inter entra in nuova era targa Betsson.