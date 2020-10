Inter, a gennaio sorprese? “Due nomi su tutti per il grande colpo da regalare a Conte”

Il mercato ‘estivo’ si è appena concluso, ma la finestra di campagna acquisti invernale è dietro l’angolo, ovvero a meno di tre mesi di distanza. Ecco perché le grandi società, Inter inclusa, si guardano già attorno per rinforzarsi in vista del finale di stagione. In particolare, secondo Tuttosport, i nerazzurri potrebbero agire soprattutto sulla fascia sinistra, dopo il mancato arrivo di Marcos Alonso nell’ultimo mercato.

Qualora Perisic dovesse accusare le stesse difficoltà in fase difensiva di questo inizio di stagione, ecco che allora l’Inter potrebbe tornare all’assalto dello spagnolo del Chelsea o, in alternativa, di Emerson Palmieri. Scrive il quotidiano:

“Il mercato di inizio 2021 dipenderà da due fattori: il passaggio agli ottavi di finale di Champions e il rendimento di Perisic da esterno tutta fascia. Se il croato si adatterà bene – e finora ha avuto problemi soprattutto nella fase difensiva – l’Inter potrebbe cercare un’alternativa ai titolari, altrimenti potrebbe pensare a un investimento più importante per la fascia sinistra, potendo poi spostare Young a “vice Hakimi”. Marcos Alonso ed Emerson Palmieri rimangono in prima fila, ma non sono da escludere colpi a sorpresa“.

