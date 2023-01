GdS – Dumfries tornato stanco dal Mondiale: probabilmente c’entra anche il mercato

"Già detto del fondamentale ritorno di Barella, pronto a giocare come successo contro Napoli e Monza insieme a Calhanoglu e Mkhitaryan, il centrocampo sarà completato dagli esterni Darmian e Dimarco. Dumfries è rientrato dal Mondiale stanco, forse più a livello di testa che di fisico, e non riesce ad allenarsi con la stessa intensità degli scorsi mesi. C’entrano pure le voci di mercato? Probabile... Darmian così lo ha sorpassato. In più la maggiore abilità difensiva dell’United e Parma può essere assai utile contro Theo Hernandez. L’olandese, invece, sarà utile a gara iniziata, come Gosens".